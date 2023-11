D’anciennes stars de la NBA encensent Wembanyama malgré les mauvais résultats des Spurs

Florian Barré

La campagne rookie de Victor Wembanyama (18.6 points, 9.3 rebonds, 2.5 passes et 2.4 contres en moyenne par match) est l'histoire principale qui résonne en outre-atlantique en ce début de saison NBA. Ce qui n'est pas surprenant étant donné que le phénomène français mesure 2,24m et joue avec l'agilité d'un homme beaucoup plus petit. Quoi qu’il en soit, après 11 matchs disputés dans la ligue, il est possible de tirer certaines leçons et pour The Guardian, plusieurs anciennes stars se sont prêtées au jeu.

Kevin Willis, champion NBA 2003 avec les Spurs

« Il a énormément de compétences, de talent et de taille et il fait des choses que l'on ne verrait habituellement pas chez un gars qui mesure 2,24m. Manipulation du ballon, toucher au tir. Quand vous regardez des gars aussi grands qui peuvent tirer, il n'y a probablement que trois joueurs au fil des ans qui pourraient le faire. Ralph Sampson [numéro un de la draft 1983, ndlr], Bol Bol et ce gamin ici. Sur ces trois, Sampson n’a jamais pu tirer comme ça et Bol Bol, doit travailler son tir.

Avec Wembanyama, ça paraît plus naturel. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas besoin d’y travailler. Mais cela semble plus fluide, en rythme et faisant partie de son répertoire. Il adore le jeu. Et je pense qu'il est dans l'organisation parfaite [San Antonio] qui va non seulement faire ressortir le meilleur de lui mais aussi avoir la capacité de faire de lui l'une des élites de la NBA au cours des trois à cinq prochaines années.



L’entraîneur des Spurs Gregg Popovich regarde simplement quel type de talent il est. Il essaie de le perfectionner et de le laisser jouer par lui-même. Je suis sûr qu'ils travaillent sur beaucoup de choses différentes à l'entraînement, que Wembanyama bosse sur son propre jeu pendant son temps libre et essaie simplement de s'améliorer chaque jour. C'est ce à quoi Pop s'attend. Le gamin a 19 ans et il a un énorme potentiel. Une fois qu'il deviendra plus fort, qu'il ne prendra pas forcément beaucoup de poids mais du muscle, il va faire peur. »

Lenny Wilkens, entraîneur et membre du Temple de la renommée

« Il a beaucoup de chance d'avoir un excellent entraîneur en la personne de Gregg Popovich. Gregg est exceptionnel. Ainsi, il va se développer et grandir et je suis sûr qu’il sera un bon joueur, sauf blessure. Si j'étais son entraîneur, eh bien, je veux dire, j'agirais probablement de la même manière que Gregg. Il faut faire savoir aux jeunes qui dirige le spectacle, qui commande. Et les jeunes joueurs ont appris ce qu'on attend d'eux. Mais il va être un grand joueur. Et le fait est que, vous savez, les jeunes talents d’aujourd’hui peuvent faire plus que les gars à une époque où je suis arrivé pour la première fois dans la ligue. Je suis venu chez les Hawks, et ils n'ont pas eu un seul jeu pour les meneurs ! Mais vous savez, Wembanyama joue pour un entraîneur intelligent et donc il va grandir et se développer, je n'ai aucune crainte à ce sujet. »

Michael Ray Richardson, quatre fois All-Star

« L’enfant peut jouer. Il peut tirer le ballon, il est très habile. Merde, c'est aussi un excellent passeur, donc on ne peut pas vraiment le doubler. Et puis il comprend si bien le jeu. Je ne suis pas surpris de son talent car à l'étranger, les joueurs sont fondamentalement bien plus solides que nos joueurs. Tous les grands qui sont venus ici tirent bien avec le ballon, car ils sont fondamentalement solides. Regardez Jokic ! C'est un autre exemple. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus haut sauteur, mais il comprend les fondamentaux. Il sait rebondir. Ce qui compte n'est pas la hauteur à laquelle vous sautez, mais la position que vous obtenez. C'est comme ça que j'ai pu jouer jusqu'à mes 46 ans. C'est le meilleur rookie de son époque. LeBron était le meilleur de son époque. Magic et Bird étaient les meilleurs de leur époque. Donc, tout est question d'époques. »

Muggsy Bogues, 14 saisons NBA à son actif et titre honorifique de plus petit joueur de l’histoire de la ligue (1,59m)

« Oh merde, j'adorerais jouer avec un gars aussi doué. J'ai joué avec un Manute Bol de (2,31m), mais il n'était pas aussi polyvalent que Wemby. Je veux dire, Wemby a juste un QI élevé pour le jeu, surtout dans le match d'aujourd'hui, avec ses compétences. Je suppose que c'est ainsi que les enfants d'aujourd'hui travaillent sur leurs jeux, comment ils envisagent leurs jeux, pas seulement comme un grand gars tournant le dos au panier. Vous devez rendre hommage à tous les entraîneurs et aux personnes qui supervisent son processus, car ils l'ont formé non seulement pour qu'il soit aussi grand, dos au panier. Ils l’ont formé pour devenir un joueur polyvalent.



Vous savez, Manute [joueur le plus grand de l’histoire de la NBA] aimait aussi tirer à trois points avant que cela ne devienne populaire auprès des grands hommes. C'était sa capacité à tirer le ballon. En défense avec sa longueur et sa compréhension, Bol savait comment faire tirer les gars par-dessus lui. Et vous pouvez le voir avec Wembanyama parce que comme Bol, ils ont tous les deux un talent pour bloquer les tirs, une capacité instinctive. Mais je pense que ce sont des joueurs totalement différents. Le fils de Manute, Bol Bol, est plus proche de Wembanyama que quiconque en termes de capacité à remettre le ballon, à tirer sur les trois. Il est également polyvalent à cet égard. »

Kenny Anderson, deuxième choix au classement de la Draft 1991