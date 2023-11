NBA : Plombé par Wembanyama, un joueur de l’équipe de France fait une annonce

Hugo Chirossel

S’il a fait l’impasse sur la dernière Coupe du monde afin de se préparer au mieux pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama a bien l’intention de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Ce qui risque de réduire le temps de jeu de Guershon Yabusele, mais ce n’est pas du tout un problème pour le joueur du Real Madrid.

« Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent aux JO . » En septembre dernier, Victor Wembanyama a réaffirmé son intention de participer aux JO de Paris 2024, lui qui n’a pas pris part à la dernière Coupe du monde. Si l’arrivée de Wemby est attendue en équipe de France, elle va probablement réduire le temps de jeu de certains joueurs et notamment de Guershon Yabusele.

«Partager mon temps de jeu avec lui sera un plaisir»

Ce qui n’est pas un problème pour le joueur du Real Madrid. « Je suis très content qu'il soit là. C'est l'avenir du basket français. Ce qu'il fait c'est juste incroyable. Être jaloux ou mauvaise langue, je suis pas du tout comme ça. J'espère qu'il sera là aux JO. J'ai hâte de jouer avec lui, qu'on puisse s'apprendre des choses. Parce que le fait qu'il soit dans l'équipe et tout ce qu'il va faire ça va aider tout le monde. Moi je suis à la recherche de titres avec l'équipe de France. C'est très important pour nous et pour le basket français. Partager mon temps de jeu avec lui sera un plaisir », a déclaré Guershon Yabusele, dans des propos relayés par Eurosport.

«Ce qu'il fait c'est quand même assez impressionnant»