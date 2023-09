Le projet historique de Wembanyama

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de débuter la saison NBA avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama se sait très attendu... mais pas qu'aux Etats-Unis. En effet, l'équipe de France espère pouvoir compter sur sa nouvelle star pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Et cela tombe bien puisque l'ancien joueur des Mets a bien l'intention de remporter la médaille d'or.

Nouvelle star du basket français et international, Victor Wembanyama a préféré prendre du recul après un été de folie qui l'a vu devenir numéro 1 de la Draft et faire ses débuts avec les Spurs lors de la Summer League. C'est la raison pour laquelle l'ancien joueur des Mets a décidé de ne pas disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Par conséquent, sa présence aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain est en suspens. Mais non seulement Victor Wembanyama assure qu'il sera présent, mais surtout, il affirme vouloir remporter la médaille d'or, ce qui serait évidemment historique puisque la France n'a jamais été championne olympique de basket.

Wembanyama veut l'or olympique à Paris !

« Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n'y aura pas d'autre but que l'or. Je serai bien sûr présent aux JO. J'ai regardé la Coupe du monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas de jugement à porter, je n'étais pas dans l'équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n'altère pas l'opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l'an prochain », lance-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE , avant de justifier sa mise en retrait après son été de folie.

«C'était la première fois de ma vie que je ressentais une fatigue dans la tête»