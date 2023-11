NBA : Après sa longue suspension, Miles Bridges fait son grand retour

Florian Barré

583 jours après son dernier match, Miles Bridges va retrouver les parquets de NBA ce vendredi soir. Du fait d'une affaire de violences domestiques apparue en 2022, l'ailier des Charlotte Hornets a raté l'intégralité de la saison dernière et a écopé d'une suspension de 10 matchs pour cette saison. Au même titre que ses coéquipiers, le principal intéressé s’est exprimé sur son retour controversé.

L’ailier des Charlotte Hornets Miles Bridges, qui en novembre dernier n'a pas contesté une accusation de violence domestique, est éligible à revenir de suspension vendredi. Dans un communiqué, sa franchise a déclaré qu'elle était « à l'aise » avec le retour de Bridges sur les parquets : « Miles Bridges est éligible pour revenir sur notre liste active vendredi après avoir purgé sa suspension NBA. Nous sommes à l'aise avec le retour de Miles au jeu sur la base de notre compréhension actuelle des faits des récentes allégations et restons en contact avec la NBA à mesure que cette affaire avance par le biais du processus judiciaire. »

« Beaucoup de gens ressentent un certain malaise »

En effet, le retour de Bridges intervient alors même qu'il doit comparaître devant un tribunal pour avoir prétendument violé une ordonnance de protection découlant de l'incident de violence domestique qui a chamboulé sa carrière NBA il y a plus de 16 mois maintenant. Cette date d'audience avait été fixée à lundi, mais a été reportée au 20 février 2024. En cours, il a donc refusé de commenter l’affaire : « Le basket-ball a été mon sanctuaire, et pour moi, en être absent pendant un an a été assez dur, donc je suis juste heureux d'être de retour » a-t-il avoué en ajoutant penser qu’il fera oublier tout ce qu’il a pu faire par le passé. « Je sais que beaucoup de gens ressentent un certain malaise à l'idée que je revienne et je le comprends. Comme je l'ai déjà dit, je dois regagner leur confiance. Je vais jouer et si je peux nous faire gagner quelques matchs, je pense que les gens changeront un peu d'avis sur moi. J'essaie d'aller sur le terrain et d'aider l'équipe autant que je le peux. »

MJ Washington et LaMelo impatients