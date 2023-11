NBA : Après avoir rejoint LeBron James, Bilal Coulibaly enrage contre ses coéquipiers

Florian Barré

Petit à petit, Bilal Coulibaly s’installe comme étant l’un des meilleurs rookies de la saison NBA 2023-24. Après des premiers matchs poussifs et peu de minutes à se mettre sous la dent, le copain de Victor Wembanyama prend du galon dans sa nouvelle franchise. En effet, il pèse de plus en plus sur le parquet au point de remettre en place ses coéquipiers après une neuvième défaite en onze matchs.

Dimanche dernier, Bilal Coulibaly (19 ans et 109 jours) connaissait son meilleur match depuis son arrivée en NBA. Contre les Brooklyn Nets il a tout simplement rejoint LeBron James dans l’histoire, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur, derrière le King (18 ans et 354 jours), avec 20 points ou plus, 4 tirs à 3 points marqués ou plus, et 4 interceptions ou plus dans un même match. Une performance qui témoigne de la montée en puissance de l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92.

NBA : James Harden déteint déjà sur les Clippers… et ce n’est pas beau à voir https://t.co/sronAx1bCm pic.twitter.com/xsJlFp5HlG — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Coulibaly s’impose !

Septième de la dernière draft, troisième joueur le plus jeune de la ligue, Bilal Coulibaly n’en a que faire. Il montre déjà une compréhension exceptionnelle du parquet et du monde professionnel dans lequel il a atterri. Depuis quelques rencontres, il s’impose même comme étant le meilleur joueur de la rotation de Washington, avec des prestations solides des deux côtés du terrain. Il a toujours été réputé pour sa défense étouffante, mais grâce à son travail acharné, il devient petit à petit ultra-fiable derrière l’arc. Après 11 matchs disputés, Coulibaly tourne à 47% de réussite à 3 points !

« On ne joue pas les uns pour les autres »