NBA : Victor Wembanyama impressionne, mais les Spurs s’enfoncent encore

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Malgré les 27 points de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont allongé leur série de défaites à sept ce vendredi. Les jeunes Texans, pourtant bien lancés, se sont inclinés sur le score de 120 à 129, ne pouvant contenir le duo de stars des Kings : De’Aaron Fox (43 points) et Domantas Sabonis (27).

Malgré un excellent départ, marqué par une avance de 18 points dans le premier quart-temps, les Spurs de Victor Wembanyama ont de nouveau trébuché ce vendredi. Rapidement rattrapé par les Sacramento Kings, San Antonio a subi sa septième défaite consécutive (120-129) au terme d’un match serré..

Victor Wembanyama brille dans la défaite

Le résultat de la rencontre n’a pas empêché Wemby , auteur de 27 points (12/26 aux tirs) et 9 rebonds, de briller. Le Français a signé un départ éclair avec 8 points (4/6 aux tirs) et 3 rebonds en moins de six minutes. En dépit de quelques creux, s’immisçant au cœur d’une performance inégale, il s’est montré décisif avec un assortiment impressionnant d’actions marquantes : alley-oops, dunks, trois points… Comme à son habitude.



Face à Domantas Sabonis et une équipe des Kings qui manque de protection dans la raquette, Victor Wembanyama a dominé à l’intérieur. Il a marqué 18 de ses 27 points sous le panier, manquant seulement une tentative de tir. « J’aurais dit que c’était une bonne prestation si on avait gagné » , a-t-il expliqué devant la presse.

De’Aaron Fox et Domantas Sabonis écrasent les Spurs

Sans Devin Vassell et Tre Jones, blessés, San Antonio a lutté vaillamment. Zach Collins, profitant lui aussi de la friabilité de la raquette de Sacramento, a notamment établi son record de la saison avec 28 points (10/14 aux tirs, dont 3/5 à trois points) et 8 rebonds. Mais l’inexpérience des Spurs les a encore rattrapés. Ils n’ont pas pu rivaliser avec les Kings, sur la dynamique opposée avec une cinquième victoire de rang.



De'Aaron Fox a dominé la soirée avec 43 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, réussissant 14 tirs sur 24, dont 5 sur 11 à trois points. Domantas Sabonis a également réalisé une grande performance, avec 27 points, 14 rebonds et 7 passes, à 9/13 aux tirs. Individuellement, le duo californien a simplement surpassé les jeunes Texans.