Même si le jeu des San Antonio Spurs est parfois approximatif, leur effectif reste talentueux. En plus de Victor Wembanyama, premier choix de la draft et considéré comme le prochain visage de la NBA, Devin Vassell est également excellent cette saison. Cela lui a valu les éloges de son coéquipier français.

À 23 ans, Devin Vassell est presque considéré comme l’un des « vétérans » des San Antonio Spurs. Drafté en 11e position par la franchise en 2020, il s’est imposé comme l’une des pierres angulaires du projet. Il semble avoir encore progressé cette saison et a fait forte impression à la nouvelle star de l’équipe, Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama : « C’est bon d’avoir des gars comme ça »

« Devin a été très impressionnant depuis que je suis arrivé à San Antonio » , a souligné Wembanyama en conférence de presse. « Pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que leader. Donc je suis très optimiste et je n’ai aucune inquiétude pour lui et pour son avenir dans cette franchise. C’est bon d’avoir des gars comme ça. »

Devin Vassell, la seconde star de l’équipe

Avec une moyenne de 18 points par match, Devin Vassell est le deuxième meilleur marqueur des Spurs, juste derrière Victor Wembanyama. Il était en tête avant sa blessure contre les Phoenix Suns, qui l’a forcé à manquer deux matchs, en plus de deux autres rencontres tronquées qui ont nui à ses statistiques. Avec des taux de réussite de 50,5 % aux tirs et 42,9 % à trois points, exceptionnels pour un arrière, il est l’un des joueurs les plus fiables de l’équipe et le complément parfait de « Wemby ».

Devin Vassell : « Wemby est spécial »