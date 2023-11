NBA : Victor Wembanyama et les Spurs ont un problème à régler « le plus tôt possible »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Malgré une avance de 19 points, les Spurs ont subi une nouvelle défaite ce samedi, face aux Memphis Grizzlies (108-120). Ce n’est pas la première fois que San Antonio se retrouve dans cette situation. L’équipe a mené par au moins 10 points lors de sept matches différents, mais en a perdu six. Victor Wembanyama estime que ce problème doit être réglé « le plus tôt possible » .

Victor Wembanyama : « Nous avons besoin d’un peu de fraîcheur »

« Je pense que nous devons être à l’aise avec n’importe quel type de scénario de match » , a expliqué Victor Wembanyama. « Mais il y a ce cas spécifique : nous perdons souvent notre avance en seconde mi-temps et nous devons nous améliorer sur ce point, le plus tôt possible […] Nous avons besoin d’un peu de fraîcheur. D’avoir un regain d’énergie quand on arrive sur le terrain après la mi-temps. »

Cedi Osman : « Nous devons réagir »

« C’était deux matches différents » , a décrit Cedi Osman, l’un des « vétérans » de l’équipe, à propos des deux mi-temps des Spurs. « Tout le monde essaie de faire de son mieux. Nous savons que cela va prendre du temps, c’est un long processus. Mais à un moment donné, nous devons réagir. »

Gregg Popovich : « Ça complique les choses et l’avance se dissipe »