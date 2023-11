NBA : Proche de Wembanyama, il déballe tout sur sa préparation

Hugo Chirossel

S’il a fait l’impasse sur la Coupe du monde avec l’équipe de France, Victor Wembanyama n’a pas chômé l’été dernier. Le rookie des Spurs s’est préparé à vivre sa première saison en NBA et pour cela, il a fait appel à Melvin Sanders. L’ancien joueur et désormais préparateur physique à Dallas a dévoilé les points sur lesquels ils avaient travaillé.

Ce n’est plus un secret pour personne, Victor Wembanyama a un physique et des qualités hors normes. On a rarement vu un joueur de 2m24 avec une telle agilité et aisance balle en main. Un physique particulier qui demande une préparation particulière. Dans cette optique, en plus de son préparateur physique Guillaume Alquier, Victor Wembanyama a fait appel à Melvin Sanders.

«On a notamment beaucoup travaillé la proprioception et le renforcement de sa ceinture abdominale»

C’est d’abord lors de l’été 2022 que Victor Wembanyama a commencé à travailler avec Melvin Sanders. « Les objectifs étaient de le rendre plus résistant et plus mobile. On a notamment beaucoup travaillé la proprioception et le renforcement de sa ceinture abdominale. Il faut comprendre qu'un joueur de très grande taille a beaucoup plus de risque d'être bousculé et de tomber pendant un match, surtout quand vous avez des plus petits gabarits qui vous rentrent dedans. Il faut donc réussir à allier souplesse, solidité sur les appuis et une bonne perception de son corps dans l'espace. Pour ça, les exercices d'équilibre sur un pied étaient particulièrement efficaces avec Victor », a déclaré l’ancien joueur des Spurs (2005-2006), dans un entretien accordé à L'Équipe .

«L'idée a été d'insister sur son cardio pour le préparer à jouer jusqu'à 82 matches»