NBA : Victor Wembanyama et les Spurs craquent complètement face aux Grizzlies

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs se sont totalement effondrés en fin de rencontre. Alors qu’ils ont mené les Memphis Grizzlies pendant la majeure partie du match, les Texans ont fini par s’incliner (108-120) après une seconde mi-temps dominée par les visiteurs. Un scénario qui est devenu familier.

Les Spurs de Victor Wembanyama ont mené pendant 39 minutes et ont compté jusqu’à 19 points d’avance. Pourtant, le score final ne reflète pas cette dynamique : ce sont les Memphis Grizzlies, malgré leur effectif réduit, qui sont repartis avec la victoire (108-120). San Antonio a manqué l’opportunité de mettre fin à sa série, qui atteint désormais huit défaites consécutives.

Victor Wembanyama et les Spurs s’effondrent

Après une première mi-temps réussie où il a marqué 13 points à 3/6 aux tirs, Victor Wembanyama a ralenti soudainement en seconde période, à l’image du collectif des Spurs. Il n’a ajouté que 6 points lors de la deuxième moitié du match, manquant 8 de ses 11 tentatives de tir. Il a également perdu deux ballons, alors qu’il était parvenu à limiter les erreurs au début de la rencontre.

NBA : Pour Victor Wembanyama, « c’est parfois dur d’être patient » https://t.co/l6ixhKchAe pic.twitter.com/9K1ivEUiD8 — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Un nouveau record dans la défaite

Malgré la défaite, Wemb y a établi un nouveau record personnel avec 8 contres. Il n’est, selon ESPN , que le troisième joueur de moins de 20 ans à avoir réalisé une telle performance dans l’histoire de la NBA. Le rookie affirme avoir l’impression que ses adversaires cherchent de moins en moins à l’attaquer : « Je le vois déjà cette saison, et je l’ai déjà vu auparavant dans ma vie » .

Des Grizzlies diminués, mais favoris

Arrivés à San Antonio avec un bilan de 2 victoires pour 9 défaites, les Grizzlies, derniers de la Conférence Ouest, comptaient sept absents, dont plusieurs joueurs majeurs tels que Ja Morant, Steven Adams et Brandon Clarke. Pourtant, ils étaient tout de même considérés comme les favoris face aux Spurs. Le pronostic s’est confirmé : les hommes de Taylor Jenkins ont fini par surprendre les Spurs en dominant la seconde mi-temps (40-69).



Le quatrième quart-temps (14-33) a été le plus violent. San Antonio a multiplié les fautes, ce qui a grandement profité à Jaren Jackson Jr, qui a marqué 12 points lors de ses 11 dernières minutes de jeu (total de 27 points en 27 minutes), dont 8 sur la ligne de lancers francs. Desmond Bane, qui a marqué 26 points, avec 5 rebonds et 4 passes décisives en 34 minutes, a également joué un rôle crucial pour Memphis.