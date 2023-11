NBA : Après leur clash, LeBron James envoie un message à Dillon Brooks

Florian Barré

Ces derniers temps, LeBron James est intraitable. Même son meilleur ennemi dans la ligue ne peut rien contre lui. Ce dimanche soir, Dillon Brooks a subi la furie du quadruple champion NBA. En effet, en plus de la défaite des Rockets contre les Lakers (105-104), l’ailier canadien s’est fait chambrer par le King, ce alors que les deux hommes se cherchent depuis de nombreux mois maintenant.

En avril dernier, alors que les Lakers et les Grizzlies s’affrontaient au premier tour des playoffs de la NBA, Dillon Brooks s’amusait à trashtalker LeBron James : « Je lui ai juste fait savoir qu’il ne pouvait pas me prendre en un-contre-un. Il ne le fait pas. Il peut regarder les vidéos. Il ne m’avait jamais pris en un-contre-un avant ce moment-là. Quand il est sorti, il était fatigué. Donc j’ai fait mon travail. […] Je m’en fous, il est vieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l’attendais. Et puis, je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi. » Des mots qui n’ont pas atterri dans l’oreille d’un sourd puisque depuis, une rivalité s’est créée entre les deux hommes.

NBA : Un LeBron James en très grande forme sauve les Lakers et dépasse Kobe Bryant https://t.co/qmnZ7fIUOK pic.twitter.com/IX3vMVKexm — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

L’hommage de James à Dillon Brooks

Pour cela, à la fin du troisième quart-temps, James s’est permis de « bully » Dillon Brooks la nuit dernière, en mimant un « too small (trop petit) » après avoir inscrit un panier sur sa tête. Finalement, le Canadien et ses 24 points à 9/21 aux tirs n’ont rien pu faire contre les 37 points à 14/19 du King. « C'est un grand compétiteur. J'aime aller contre lui », a déclaré James après la rencontre. Du côté du quadruple MVP, il ne semble pas y avoir la moindre rancoeur envers l’ancien joueur de Memphis : « Il tirait exceptionnellement bien le ballon et les maintenait dans le match. Je pense qu'ils étaient menés de sept points à un moment donné et il a réussi deux gros trois-trois pour les maintenir dans le match au quatrième. Donc, c'est ça la concurrence. Ces jeunes gars, ils me font avancer. Alors j’en ai besoin. »

LeBron James « a besoin de cette motivation »