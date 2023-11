NBA : Jordan Poole pourrait déjà quitter les Wizards

Florian Barré

Quelques semaines après que Jordan Poole ait été échangé aux Wizards de Washington par les Warriors, des rapports indiquent que le meneur pourrait à nouveau bouger. Selon Marc Stein, un initié de la NBA, les Sorciers ne considèrent pas le joueur de 24 ans comme un « élément essentiel de la franchise », ce qui signifie que Poole pourrait découvrir une troisième équipe en deux saisons si les choses ne s'améliorent pas.

La campagne NBA 2023-24 de Jordan Poole connaît un début difficile. Mis à part une explosion de 27 points lors du match d'ouverture à domicile des Wizards et une performance de 23 points contre les Sixers, le joueur de 24 ans connaît une saison inefficace. En 12 matchs, il marque en moyenne 15,5 points avec 39% de réussite aux tirs sur le terrain et 28% à trois points. Bien loin de son passage avec les Warriors, qui s'est terminé avec un record en carrière de 20,4 points par match à 43% aux tirs sur le terrain la saison dernière. Alors que les Wizards en sont aux premiers stades d'une reconstruction, il semble que Poole ne soit pas la meilleure option qu'ils pensaient qu'il serait.

Poole pas au niveau de son contrat

Un autre sujet de préoccupation pour Poole est son contrat. Il a signé une prolongation de quatre ans d'une valeur de 140 millions de dollars en octobre dernier et gagne 27,4 millions de dollars cette saison. Son accord est le plus important et le plus long pour Washington, et il finira par gagner 34 millions de dollars en 2026-2027. Pourtant, les Wizards tentent de garder la mentalité de Poole positive pendant ses difficultés. Son coéquipier Tyus Jones est venu à sa défense après la récente défaite des Wizards contre les Grizzlies : « Il se met probablement un peu trop de pression, mais cela vient d'un souci d'être grand et de réussir. Il veut bien jouer non seulement pour lui-même mais aussi pour ses coéquipiers, pour la ville, pour l'organisation. »

Jordan Poole vers la Floride ?

Avec Jordan Poole potentiellement de retour sur le bloc commercial, plusieurs équipes pourraient être intéressées. L’une d’entre-elles est le Miami Heat, actuellement sans son propre tireur exceptionnel. L'initié de la NBA Ben Stinar a proposé un accord impliquant le Heat, citant l'opportunité d'échanger Poole contre Tyler Herro, qui est absent en raison d’une entorse à la cheville. Le Heat a eu du mal à marquer mais est resté sur une bonne séquence sans le produit du Kentucky. Ils ont actuellement une fiche de 4-1 lors de leurs cinq derniers matchs et ont atteint la finale 2022 sans lui.



Stinar a justifié l'échange en soulignant comment Poole pourrait quitter le banc pour Miami, ce qui est remarquable étant donné la récente séquence impressionnante de Duncan Robinson en l'absence de Herro. De plus, Herro, qui a une moyenne de près de 23 points par match tout en tirant à 41 % derrière l’arc, serait une amélioration par rapport à Poole pour les Wizards. Les deux équipes pourraient raisonnablement bénéficier de l'accord, le banc de Miami recevant un scoreur talentueux tandis que les Wizards obtiendraient leur numéro 1.