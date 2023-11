NBA : Les Spurs sombrent encore, une décision est prise pour Wembanyama

Hugo Chirossel

Opposés aux Los Angeles Clippers dans la nuit de lundi à mardi, les Spurs se sont de nouveau lourdement inclinés (99-124). C’est la neuvième défaite consécutive pour San Antonio, à l’issue de laquelle Victor Wembanyama ne s’est pas présenté en conférence de presse. Une première pour le rookie français cette saison.

S’il a souvent surnagé lors des défaites des Spurs, Victor Wembanyama a lui aussi été en difficulté dans la nuit de lundi à mardi face aux Los Angeles Clippers (99-124). San Antonio a concédé sa neuvième défaite d’affilée et sa onzième depuis le début de la saison, pour seulement trois victoires. En ce qui concerne Wemby , c’est la deuxième fois depuis son arrivée en NBA qu’il termine une rencontre en étant sous la barre des 10 points.

Victor Wembanyama effraie déjà les attaques de la NBA https://t.co/tClr4ElhMJ pic.twitter.com/spC5y3wa8F — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Pas de conférence de presse pour Wembanyama

En effet, Victor Wembanyama n’a inscrit que 9 petits points face aux Clippers, à 4/12 aux tirs et avec 4 rebonds et 3 passes. Avec un bilan de 3 victoires pour 11 défaites, les Spurs sont bons derniers de la conférence Ouest et cela ne convient forcément pas au rookie français. De là à commencer à l’agacer ? Une chose est sûre, pour la première fois depuis qu’il est aux Spurs et malgré la volonté de la NBA qu’il le fasse à chaque fois, Victor Wembanyama ne s’est pas présenté en conférence de presse après cette nouvelle défaite.

