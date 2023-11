NBA : Wembanyama se lâche sur le naufrage des Spurs

Hugo Chirossel

Alors que Victor Wembanyama retrouvait son rival Chelt Holmgren dans la nuit de mardi à mercredi, les Spurs ont sombré sur le parquet du Thunder (123-97). C’est la sixième défaite de rang pour San Antonio, qui pointe à l’avant-dernière place de la conférence Ouest. Si la franchise texane a une vision sur le long terme avec le rookie français, ce dernier estime malgré tout qu’il y a des changements à effectuer.

« Je sais que c’est une jeune équipe, mais il y a deux choses qui doivent changer . » Gregg Popovich n’était forcément pas très satisfait de la performance de ses joueurs, dans la nuit de mardi à mercredi. Les Spurs se sont inclinés de presque 40 points sur le parquet d’OKC (123-87). La sixième défaite consécutive pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers, et une gifle de plus.

«La grande différence ce soir, c’est l’intensité»

« Premièrement, il faut en avoir marre de se faire botter les fesses. Deuxièmement, il faut comprendre que c’est un match de 48 minutes […] Ce manque de régularité est dérangeant et décevant », a poursuivi Gregg Popovich. En conférence de presse, Victor Wembanyama a rejoint les propos de son entraîneur : « La grande différence ce soir, c’est l’intensité, notamment en défense. Ils nous ont beaucoup pressés et nous ne les avons pas assez pressés . »

«Ce que j’aime, c’est jouer pour gagner»