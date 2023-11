NBA : Le choc entre Wembanyama et son rival tourne au désastre

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que l’affiche promettait un duel palpitant entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, le Paycom Center d’Oklahoma City a été le théâtre d’un match à sens unique. Les San Antonio Spurs ont subi leur sixième défaite consécutive face au Thunder ce mardi, avec un score écrasant de 123-87.

Le scénario est devenu familier : après une première mi-temps serrée, les Spurs de San Antonio se sont effondrés. En visite à Oklahoma City, les Texans se sont inclinés de 36 points face au Thunder (123-87). Le duel tant attendu entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama, tous deux décevant à titre individuel, n’a pas été à la hauteur des attentes..

Victor Wembanyama vs. Chet Holmgren, un rendez-vous manqué

Alors que le match était présenté comme la première confrontation entre deux futurs grands rivaux, Wemby et son homologue américain Holmgren sont restés discrets. Le Français a marqué seulement 8 points — son plus faible total de la saison et son premier score en dessous de 10 unités — à 4/15 aux tirs. Malgré un nouveau record personnel de 14 rebonds, la star des Spurs n’a pas marqué en seconde mi-temps et a perdu 5 ballons. De son côté, Chet Holmgren a terminé avec 9 points à 3/10 aux tirs et 7 rebonds.



Des performances étaient bien en deçà des attentes, les médias du monde entier ayant placé la barre très haut. TNT, qui diffusait le match, a même interrompu la retransmission pour diffuser une autre rencontre, laissant de nombreux fans américains sans moyen de suivre la fin du match.

NBA : Ce qui sépare Victor Wembanyama et son rival Chet Holmgren https://t.co/jx0tTb6YOP pic.twitter.com/SbPWQ6tPZS — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Pour les Spurs, un échec retentissant

Le bilan global est désastreux pour les Spurs, qui ont été dominés par l’attaque du Thunder, efficace près du panier (86,7 % de réussite) comme à trois points (39,5 %). Maladroits, Victor Wembanyama et ses coéquipiers n’ont converti que 38,7 % de leurs tentatives, soit leur deuxième pire pourcentage de la saison. Ils ont également perdu 24 ballons, soit le deuxième plus grand total de l’exercice en cours — le record de 25 leur appartenant déjà.



Cette contre-performance a résulté en leur troisième plus grande défaite de la saison et la sixième consécutive. C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire de la NBA qu’une équipe perd par 30 points ou plus dans trois de ses onze premiers matches d’une saison.

Gregg Popovich : « C’est dérangeant et décevant »