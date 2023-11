NBA : Un LeBron James en très grande forme sauve les Lakers et dépasse Kobe Bryant

Florian Barré

Auteur de 35 points contre les Trail Blazers vendredi soir, LeBron James a décidé de ne pas baisser sa garde la nuit dernière alors que les Lakers de Los Angeles affrontaient les Houston Rockets de Dillon Brooks. Avec 37 points, le quadruple MVP de la NBA a permis à sa franchise d’obtenir une victoire de prestige dans la course aux playoffs à l’Ouest (105-104), avec notamment quelques actions remarquables.

Il y a dix jours en arrière, les Houston Rockets ont écrasé les Lakers de LeBron James (128-94). Cette fois-ci, les californiens se sont montrés plus concernés. S’ils ont couru après le score pendant la première période, les hommes de Darvin Ham ont réalisé un incroyable troisième quart temps pour reprendre les devants, notamment marqué par un « too small (trop petit) » lancé par le King à l’encontre de Dillon Brooks, son meilleur ennemi actuel en NBA.

James dépasse Kobe Bryant

Finalement, LeBron termine son match avec un sommet cette saison (37 points). C’est la 109e fois qu’il dépasse les 30 points depuis sa signature avec Los Angeles en 2018. James compte même 237 matchs en carrière avec 35 points ou plus, éclipsant les 236 de Bryant, pour se hisser au troisième rang de tous les temps, derrière seulement Wilt Chamberlain (381) et Michael Jordan (333). Face aux Rockets il est également à l’origine du lancer franc victorieux à 1,9 secondes de la fin. « J'essaie juste de repousser les limites. Voyez jusqu'où je peux aller avec ce truc. Je ne sais pas. Je veux dire, c'est moi contre Father Time » a lâché James après la rencontre.

