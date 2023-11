NBA : Une star des Lakers explique ce qui rend LeBron James « spécial »

Florian Barré

Depuis quelques jours, LeBron James est dans une forme étincelante. Le poids de l’âge ne semble pas l’affecter, lui qui vient d’enchaîner trois victoires avec les Lakers accompagnées de performances de haut rang à chaque fois. 35 points contre les Trail Blazers, 37 points - sommet de la saison pour le King - contre les Rockets et la barre des 39 000 points atteinte contre le Jazz. Ainsi, Austin Reaves lui a rendu hommage et a expliqué pourquoi il est si « spécial ».

Le règne de LeBron James en NBA ne semble pas encore sur le point de se conclure. Et bien que le King , qui aura 39 ans en décembre, se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière, il ne montre quasiment aucun signe de déclin. Au contraire, il est actuellement dans une forme exceptionnelle. Sans lui, les Californiens ne seraient d’ailleurs sans doute pas dans la même situation qu’aujourd’hui. Leur bilan cette saison (9-6) est assez mitigé mais aurait pu être pire s’il n’était pas là pour sauver les meubles, lui qui tourne à 25.7 points de moyenne à 58.7% au tir.

L’insénescent LeBron James impressionne

Il ne fait aucun doute que l'énergie de James aide les jeunes joueurs qui l'entourent, que ce soit sur le parquet ou en dehors. C’est notamment ce que remarque son coéquipier Austin Reaves : « Ce qui est spécial avec Bron, c’est… Je parlais en plus de ça l’autre jour… Je ne l’ai jamais vu de mauvaise humeur. Il a toujours de l’énergie. C’est le joueur le plus vieux de la NBA, mais il se comporte comme un gars de 20 ans tous les jours. Il ne fait que plaisanter à tout va, mais je pense qu’il joue au basket de la même façon, et ce peu importe contre qui il joue. »

Une semaine d’anthologie