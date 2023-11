NBA In-Season Tournament : Les Lakers déjà qualifiés ?

Florian Barré

L’exercice 2023-24 est marqué par la nouveauté. Cette année, la NBA a mis en place un tournoi de mi-saison pour rendre la ligue plus attractive et les matchs se jouant dans une période creuse du championnat plus intéressants à suivre. De leur côté, les joueurs sont aussi motivés par les gains que percevront les vainqueurs le 9 décembre prochain. Ainsi, les Lakers de LeBron James pourraient bien être les premiers à décrocher leur ticket pour les quarts de finale.

On a l'impression que le premier tournoi en cours de saison de la NBA vient tout juste de commencer, et pourtant nous sommes déjà à plus de la moitié de la phase de groupes. Ce mardi, nous avons notre premier scénario possible puisque les Lakers de Los Angeles affronteront le Utah Jazz avec une chance de terminer une séquence de 4-0 dans leur groupe Ouest A, ce qui les enverrait automatiquement en phase à élimination directe. Mais ce n’est pas tout ce que nous réserve la liste des matchs de mardi.

Les différents scénarios

En effet, les deux plus gros matchs restants du Groupe A de l'Est sont également au programme. Les Indiana Pacers, qui ont déjà battu les poids lourds du groupe Philadelphie et Cleveland, se rendent à Atlanta pour affronter les Hawks. S'ils gagnaient ce match, ils remporteraient le Groupe A. Pendant ce temps, Cleveland se rendra à Philadelphie pour une bataille qui déterminera probablement la deuxième place de ce groupe, et avec un seul emplacement de « Wild Card » disponible par conférence, le vainqueur de ce match se donnera une possible chance de rejoindre la phase à élimination directe.

Les Bucks et les Celtics bien placés