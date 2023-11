Victor Wembanyama effraie déjà les attaques de la NBA

Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Du haut de ses 2,24 m, avec ses longs bras et ses excellents instincts défensifs, Victor Wembanyama est une figure intimidante. Après moins de quinze matches en NBA, les équipes adverses commencent déjà à le craindre. Le rookie des San Antonio Spurs note une différence qui se reflète également dans les statistiques.

Les attaques adverses ont déjà peur de Victor Wembanyama. Étant le troisième meilleur contreur de la NBA, notamment devant Rudy Gobert et Joel Embiid avec 2,6 contres par match, le Français s’est rapidement imposé comme une présence intimidante dans la raquette. Sa présence sur le terrain avec les San Antonio Spurs fait une réelle différence depuis le début de la saison NBA.

Wemby sent-il que les joueurs adverses viennent vers lui moins fréquemment ? « Oui » , répond-il très directement. « Je dirais qu’ils m’attaquent moins qu’avant, notamment à cause de ce qui est noté dans le scouting report. Je l’ai déjà remarqué cette saison, mais j’ai aussi observé la même chose auparavant dans ma vie. »

