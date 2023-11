NBA : Les Lakers de LeBron James font un parcours parfait et rejoignent les quarts de finale

Florian Barré

Les Lakers ont battu l’Utah Jazz 131-99 ce mardi soir pour remporter leur groupe et se qualifier pour les quarts de finale du tournoi inaugural de mi-saison de la NBA. Les Californiens ont balayé le tour de qualification, avec une fiche de 4-0 contre les Phoenix Suns, les Memphis Grizzlies, les Portland Trail Blazers et le Jazz et remportent ainsi le groupe A.

Il semble que le tournoi NBA de mi-saison soit arrivé au moment idéal pour les Lakers. Avec un bilan de seulement 3-5 et une séquence de trois défaites consécutives avant le début du tournoi, la franchise de Los Angeles s’est réveillée en gagnant leurs quatre matchs de poule. Ainsi, quelques semaines après le début de la compétition, les Lakers viennent de décrocher, contre le Jazz, leur troisième victoire consécutive pour porter leur bilan à 9-6. Ils n’ont pas seulement remporté leurs matchs de groupe, ils l’ont surtout fait en dominant, devançant Phoenix, Memphis, Portland et Utah par un total de 74 points.

Les Lakers recevront en quart de finale

« C’était formidable que nous puissions nous occuper de nos affaires », a déclaré LeBron James, qui a marqué son 39 000e point contre le Jazz lors de la victoire 131-99 de la nuit dernière. Cette victoire garantit à Los Angeles un match à domicile en quart de finale le 4 ou le 5 décembre avec un voyage à Las Vegas pour les demi-finales. « Être à la maison et pouvoir dormir dans nos lits, ne pas avoir à voyager, c'est toujours bien quand on joue bien à la maison », a lâché Anthony Davis, qui a mené Los Angeles avec 26 points et 16 rebonds. « Un début plutôt difficile sur la route, donc cela nous aide à avoir nos fans derrière nous. Mais ça fait du bien. Un pas de plus vers la victoire de la Coupe. »

Une motivation particulière