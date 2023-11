NBA : En colère contre ses supporters, Gregg Popovich prend le micro en plein match

Florian Barré

Lors du match de mercredi entre les Los Angeles Clippers et les San Antonio Spurs, un moment bizarre s'est produit lorsque l'entraîneur-chef des Spurs, Gregg Popovich, a pris le micro et a dit aux fans présents au Frost Bank Center d'arrêter de huer l'attaquant des Clippers Kawhi Leonard. Une réaction surprenante qui, si elle n’a finalement pas été écoutée, témoigne de la grande classe du plus grand coach de tous les temps.

Alors que Kawhi Leonard se dirigeait vers la ligne des lancers francs mercredi soir, tout le Frost Bank Center poussait la voix pour déstabiliser l’ancien de la maison. Même si les huées ne sont peut-être pas entièrement rationnelles, elles ne sont pas non plus surprenantes. Après tout, Leonard a demandé un échange en 2018 et a été expulsé de la ville au milieu d'une saga de blessures en cours et à l'approche de son agence libre. Un souvenir douloureux pour les fans qui comptaient beaucoup sur l’actuelle superstar des Clippers.

« Ce n’est pas qui nous sommes »

Mais un homme dans l'arène n'était pas fan des huées dirigées contre le MVP des finales NBA 2014 et a décidé de faire quelque chose. L'entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, a saisi le micro pour faire un discours public de quelques secondes entre deux lancers francs de Kawhi Leonard. Il a imploré les fans du Frost Bank Center d'arrêter les huées. « Excusez-moi une seconde. S'il vous plaît, arrêtez toutes les huées et laissez ces gars jouer. Il n'y a pas de classe, ce n'est pas qui nous sommes. Arrêtez les huées », a déclaré Popovich.

« Il ne faut pas piquer l’ours »