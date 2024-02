Golf : Nouvelle grosse arrivée sur le LIV, l'Arabie saoudite ne lâche rien

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis deux ans, le PGA Tour et le LIV Golf se livrent un petit combat. En effet, beaucoup de joueurs rejoignent ce nouveau circuit financé par le Fonds d'investissement saoudien grâce aux gros contrats qui sont proposés. En décembre dernier, c'est le transfert de Jon Rahm, numéro 3 mondial, pour un total de 500 millions de dollars qui avait fait beaucoup parler. L'Arabie saoudite ne semble pas vouloir ralentir la cadence : trois nouveaux joueurs vont faire le début sur le LIV Golf.

C'est le grand début de la saison 2024 du LIV Golf cette semaine et on connaît désormais la liste complète des joueurs qui s'affronteront sur les parcours. En effet, le LIV Golf a réussi à attirer dans ses filets d'autres noms pour accompagner Jon Rahm notamment. L'Espagnol, l'un des golfeurs les plus célèbres de sa génération, a accepté l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport en rejoignant la ligue dissidente. De quoi faire trembler le PGA Tour, qui continue de vivre dans la peur...

Nouvelle arrivée à 60 millions

Pour accompagner Jon Rahm sur le LIV Golf en 2024, l'Arabie saoudite a donc jeté son dévolu sur l'Anglais Tyrrell Hatton. Numéro 16 mondial et coéquipier de l'Espagnol lors de la dernière Ryder Cup, Hatton devrait rejoindre le LIV Golf pour un total de 58 millions d'euros environ. C'est The Telegraph qui a délivré l'information et celui-ci sera présent pour l'ouverture de la saison au Mexique à partir de ce vendredi. Il rejoindra l'équipe de l'Espagnol avec qui il avait formé un magnifique duo en Ryder Cup. « Je suis très enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, de retrouver Jon Rahm et la Légion XIII, et de commencer cette semaine au Mexique » a-t-il confié.

Golf : L'incroyable fortune ramassée par un Français sur le PGA Tour https://t.co/3V1JgtSYvX pic.twitter.com/NY2SlEuLc8 — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Les coups durs s'enchaînent

Pour le PGA Tour, c'est un peu la soupe à la grimace puisque les premières tentatives de fusion avec le LIV n'ont pas fonctionné. L'Arabie saoudite n'a pas envie d'en rester là et outre Tyrrell Hatton, le meilleur joueur du DP World Tour 2023 Adrian Meronk rejoint aussi le LIV Golf. « J’ai vraiment hâte de relever ce nouveau défi et d’enchainer avec un nouveau chapitre de ma carrière. La saison 2023 m’a fait sentir que malgré tous mes succès, 287 jours par an passés loin de chez moi, c’est trop. Le calendrier du LIV me donne plus de temps pour mes proches et plus d’espace pour travailler sur tous les aspects de mon jeu » a justifié le Polonais.

Une punition bientôt levée ?