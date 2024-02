NFL - Super Bowl : Dr.Dre, Eminem et Snoop Dogg rendent fou LeBron James !

Thomas Bourseau

J-4 ! Dans la nuit de dimanche à lundi, Usher fera le show pendant le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVIII opposant les Kansas City Chiefs, champions en titre, et les San Francisco 49ers. L’occasion pour le10sport.com de faire un point sur les shows les plus mémorables du moment le plus emblématique de la saison de National Football League (NFL). À commencer par l’un des plus récents, le show de 2022 animé par l’incontournable Dr.Dre devant 112 millions de téléspectateurs.

Pour la Saint-Valentin, les amoureux du football américain se réunissaient au SoFi Stadium de Los Angeles pour le Super Bowl LVI. En ce 14 février 2022, Odell Beckham Jr (31 ans) entrait enfin dans la légende en remportant le premier Super Bowl de sa carrière avec les locaux des Los Angeles Rams face aux Cincinnati Bengals (23-20).

NFL - Super Bowl : L’histoire d’amour de Taylor Swift à plus de 300 millions https://t.co/b640joMobQ pic.twitter.com/6yAAuadUzs — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Pour sa 3ème co-production du spectacle du Super Bowl, Jay-Z mise sur Dr. Dre

Depuis 2019, l’emblématique rappeur Jay-Z alias Shawn Carter et sa société Roc Nation, co-produisent le spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec la NFL. Depuis cet accord, Shakira et Jennifer Lopez se sont produites en 2020 et The Weeknd en 2021. Et pour cette édition 2022, en Californie, Jay-Z a fait en sorte que tout le monde « Love » la « California » avec Dr.Dre alias Andre Romelle Young, natif de Compton. Un choix gagnant puisque ce spectacle a réuni 112 millions de téléspectateurs. Dr.Dre aurait dépensé de sa propre poche 7 millions de dollars, comme The Weeknd une année plus tôt pour cette superproduction.

Dr.Dre et Snoop Dogg : «The Next Episode» était donc le Super Bowl

Mais Dr.Dre ne s’est pas produit tout seul. Avec son premier véritable acolyte après son départ du groupe légendaire de Gangsta Rap des années 80 intitulé N.W.A, Dr.Dre n’a pas manqué d’appeler Snoop Dogg. Avant le show, celui qui est né Calvin Cordozar Broadus Jr révélait à The Associated Press vivre un rêve éveillé. « C’est un rêve qui devient réalité », disait-il au sujet de performer dans son état natal. « En ce qui me concerne, lorsque je me produis, je ne laisse jamais le moment prendre plus d'importance que moi. Je ne le comprends pas tant qu'il ne se produit pas ».



Dès l’entame du spectacle de la mi-temps, Dr.Dre et Snoop Dogg étaient ensemble sur scène, un peu éloignés avec un classique mondial : « The Next Episode ». Snoop Dogg s’est baladé avec une tenue bleue faisant référence au gang des Crips de Los Angeles et a même fait le Crip Walk sur scène pendant que Dr.Dre enchaînait avec l’une de ses chansons les plus réputées : California Love.

50 Cent : L’invité surprise grâce à Eminem

« Il ne voulait pas faire le show sans moi, c’est mon gars ! » . Voici la déclaration de 50 Cent sur Instagram quelques mois après son interprétation surprise d ’In Da Club. Pas programmé sur la liste des artistes de ce Super Bowl, Curtis James Jackson III a pu être de la partie grâce à Eminem, qui a raccourci son passage afin de lui faire la place, qu’il considère comme son mentor depuis ses débuts. La participation de 50 Cent a rendu hystérique la foule qui a vibré sur ce classique que même un certain Michael Jackson adorait comme l’humoriste Chris Tucker l’avait révélé sur scène.



Néanmoins, en ce 14 février 2022, c’est LeBron James qui s’est régalé de la performance de 50 Cent comme le post ci-dessous le montre. La star des Los Angeles Lakers ne s’était pas bridée.

.@KingJames is out here living his best life during the #SuperBowl halftime show. pic.twitter.com/cWhMw9CjL2 — Karisa Maxwell McKee (@KarisaMaxwell) February 14, 2022

Mary J.Blige et Kendrick Lamar, les deux facettes du hip-hop

Ils se connaissaient d’avant cette performance légendaire du Super Bowl pour avoir notamment collaborer sur le titre « Now or Never » du premier album de Kendrick Lamar intitulé Good Kid, M.A.A.D City sorti en 2012. Néanmoins, dix années plus tard, les deux piliers du hip-hop américain se suivaient sur la scénographie imaginée par Dr.Dre.



Mary J.Blige, surnommée The Queen of Hip Hop Soul a interprété Family Affair, son plus grand hit, ainsi que No More Pain où elle a laissé ses envolées lyriques résonnaient dans le SoFi Stadium. Du Bronx à Compton, les deux endroits de naissance des deux artistes, les spectateurs et téléspectateurs ont voyagé dans deux styles musicaux différents, mais tout aussi percutants.





Kendrick Lamar, habillé d'un costume stylisé par le déjà défunt à l'époque Virgil Abloh, a commencé par faire monter la pression avec un court interlude tiré de M.A.A.D City avant de faire planer le stade avec Alright de To Pimp a Butterfly , plébiscité aux Grammy Awards. Reconnaissant la légende et le pionnier qu’est Dr.Dre, Kendrick Lamar a rappelé l’existence du groupe N.W.A et le fait que des années plus tard, son aura est toujours aussi grande dans l’industrie. Et quel meilleur moyen d’introduire Eminem, l’homme révélé par Dr.Dre et l’artiste hip-hop le plus rentable de tous les temps ?

Kendrick Lamar rocking custom Louis Vuitton by Virgil Abloh at the Super Bowl! (2022) pic.twitter.com/75dDdZX3bK — Outlander Magazine (@StreetFashion01) February 14, 2022

Eminem n’a pas « forgot» Dre et a déchaîné les passions avec «Lose Yourself»

Telle la légende qu’est cet artiste, Eminem a introduit Dr.Dre avec le classique présent sur l’album 2001 sorti en 1999 intitulé : Forgot About Dre. Marshall Mathers l’a annoncé : « aujourd’hui, tout le monde veut parler comme s’ils avaient quelque chose à dire, mais rien ne sort de leur bouche quand ils bougent leurs lèvres, juste du non-sens et ils font tous comme ils ont oublié Dre ».



L’introduction parfaite à la hauteur du personnage qui a par la suite produit son plus grand titre : Lose Yourself , tiré de la bande-son du film 8 Mile sorti en 2002. Pour cette interprétation, Eminem a même fait appel à une autre pépite mise en avant par Dr.Dre : Anderson .PAAK. Le batteur, chanteur, rappeur a accompagné Eminem à la batterie pour Lose Yourself. Et quand bien même Colin Kaepernick avait initié une énorme controverse en NFL et aux États-Unis en pliant le genou en signe de protestation, Eminem a fait de même malgré le fait qu’il performait pour la NFL ce soir là.

1 Year ago today, Eminem performed “Lose Yourself” live at the #SuperBowl and it was the best Super Bowl Halftime Show of all time🐐, (2022/2/14).#Eminem #Eminem𓃵 pic.twitter.com/eEww0b4LiJ — Eminem Videos (@EminemRares) February 14, 2023

Dr.Dre ferme le bal avec Still Dre, hommage à Jay-Z le co-producteur !

Comme The Next Episode et Forgot About Dre mentionnés plus haut, le son « Still Dre » figure sur l’album 2001 de Dr.Dre. Écrit par Jay-Z, ce son a rendu Dr.Dre mondialement connu de par sa mélodie enivrante et les vérités débitées par le rappeur pendant cette chanson. En featuring avec Snoop Dogg, Dre a fini par réunir tous les artistes présents sur cette line-up au centre de la scène formée par des camions et a effectué un salut dans un SoFi Stadium en feu qui n’a pas arrêté de crier pendant de longues semaines au terme du spectacle.

Simply epic , Eminem, Snoop Dogg, Dr.Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar e 50 cent, singing STILL DRE Follow for more clips#SuperBowl #PepsiHalftime #nfl pic.twitter.com/mwpoH8WUgr — Bouhalli Houssem (@HoussemBouhalli) February 14, 2022

Usher va devoir faire le show !