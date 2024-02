Tony Parker prêt à investir sur une star de l’OM ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Retraité des parquets, Tony Parker est devenu un dirigeant sportif et un entrepreneur redoutable. Une personnalité qui a rejoint le casting de l’émission en vogue de M6, « Qui veut être mon associé ? ». Et qui pourrait investir dans une légende de l’OM…

Depuis qu’il a pris sa retraite en 2019, Tony Parker est sur tous les fronts. Dirigeant de l’ASVEL, proche de l’Olympique Lyonnais, la légende du basket français est aussi et surtout un chef d’entreprise redoutable. A l’instar de Michael Jordan, TP a très vite montré un intérêt pour les affaires et multiplie les succès dans le business. Une casquette d’investisseur qui lui a permis d’intégrer l’émission de M6 , « Qui veut être mon associé ? ». Un programme qui permet à des start-up de présenter leur projet et de faire entrer des personnalités du monde des affaires dans leur capital pour les aider et les accompagner dans leur développement.

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐖𝐞 𝐆𝐨! 🚨Rematch sur @M6 dans #QVEMA 📺🔥@JP_Papin et Pierre Husson, deux des cofondateurs de Rematch, ont fait découvrir le réseau social vidéo du sport amateur aux 5 investisseurs présents en plateau. Rendez-vous le 14 février à 21h10 pour le verdict ! 🙌 pic.twitter.com/ThM5L4tRDM — Rematch (@Rematch_Sport) February 1, 2024

Rematch présente son projet