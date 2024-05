Tennis : Alcaraz a passé le test, il se lâche complètement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Jan-Lennard Struff en huitièmes de finale du tournoi de Madrid ce mardi, Carlos Alcaraz a souffert face à celui qu'il avait affronté en finale l'an dernier. Et comme en 2023, l'Espagnol a eu besoin de trois sets pour venir à bout de l'Allemand, 24ème mondial. Ce dernier a été impressionnant au service et en coup droit, ses armes principales. Pour l'Espagnol, c'est le premier gros test de sa saison sur terre battue qui a démarré plus tard par rapport aux autres.

Carlos Alcaraz poursuit sa route et jouera les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid ce mercredi. Double tenant du titre, le numéro 3 mondial a encore des chances de soulever le trophée une nouvelle fois dimanche prochain. En pleine confiance, il défiera Andrey Rublev ce mercredi pour poursuivre sa folle épopée. Vainqueur dans la douleur de Struff, l'Espagnol peut en tout cas compter sur un public complètement acquis à sa cause et il n'a pas manqué de le souligner.

Un niveau de jeu hallucinant

Sur le papier, on pouvait penser que Jan-Lennard Struff allait poser problème à l'Espagnol. L'Allemand, exceptionnel depuis le début de la semaine, notamment face à Ugo Humbert au tour précédent, était pourtant dominé en début de match par Carlos Alcaraz qui a commencé en menant 6/3 2/0. Ensuite, les choses se sont envenimées, comme lors de la finale 2023. « Honnêtement, ce match me rappelle celui de l’année dernière. C’était vraiment difficile du premier point jusqu’au dernier. C’était un beau combat et c’était difficile pour moi de gérer mes émotions… de gérer certains moments difficiles du match. Servir pour le match, c’était vraiment difficile après avoir mené 40–0 » a témoigné le numéro 3 mondial, soulagé. Il est passé proche de la catastrophe en gâchant trois balles de match en servant pour le gain de la partie à 5/3 dans le troisième set.

La foule a trouvé son nouveau roi

Si le public madrilène a dit au revoir à son roi de la terre battue, Carlos Alcaraz est déjà le nouveau chouchou du tennis espagnol. Le numéro 3 mondial attire les foules partout où il passe et sur ses terres, il est forcément adulé. L'ambiance était dingue dans son match face à Struff, surtout à la fin quand il a réussi à s'en sortir au tie-break du troisième set. « Je suis vraiment content qu’à la fin cela ne m’ait pas affecté, ni mon jeu, ni ma mentalité. J’ai continué à me battre. C’est tout ce qui compte. Je dois dire merci aux personnes qui m’ont soutenu jusqu’au dernier point. Je pense qu’ils m’ont poussé à ne pas abandonner et à continuer à me battre. Je vais dire que cette victoire, c’est grâce à eux aussi. C’est incroyable d’avoir cette foule derrière moi » rajoute-t-il.

Le test qu'il attendait

Très fort lors de ses deux premiers matches à Madrid, Carlos Alcaraz avait sûrement besoin de ce match pour avancer dans sa saison sur terre battue. L'Espagnol a été poussé dans ses retranchements et il pourrait se servir de ce match face à Struff pour enrichir un peu plus sa confiance. Inutile de dire qu'il est le favori pour le titre à Madrid...