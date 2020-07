Tennis

Tennis : Benoît Paire se livre sur son état physique !

Publié le 4 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Éliminé de l’UTS après plusieurs défaites, Benoît Paire s’est prononcé sur son état physique et reconnait qu’il n’est « pas bien du tout ».

Benoît Paire n’est pas au top de sa forme. Récemment battu par son compatriote Elliot Benchetrit en cinq sets, l’Avignonais semble encore affaibli après sa blessure au genou. Après quatre défaites et seulement deux victoires, le Français devait absolument l'emporter pour espérer accéder au dernier carré du tournoi UTS. Mais après cette défaite, « The Rebel » quitte l’Ultimate Showdown Tennis. Dans une interview accordée à RMC Sport , Benoît Paire s’est confié sur son état physique et a reconnu qu’il était en difficulté.

« Physiquement, je ne suis pas bien du tout »