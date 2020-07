Tennis

Tennis : Roger Federer prend rendez-vous pour Wimbledon en 2021 !

Publié le 6 juillet 2020 à 14h35 par T.M.

Embêté par son genou, Roger Federer a annoncé qu’il ne reviendrait sur les courts qu’en 2021. Et le Suisse vise notamment une participation à Wimbledon.

Alors que les années passent pour Roger Federer, le Suisse doit notamment faire avec les caprices de son corps. C’est ainsi que ces derniers mois, le numéro 4 mondial a été embêté par son genou. Obligé de se faire opérer à deux reprises, Federer a finalement annoncé qu’il allait faire une croix sur la fin de la saison 2020. Ce n’est donc qu’en 2021 que l’on reverra le joueur de 38 ans sur les courts. Mais avec quel niveau ? Comme il l’a expliqué rapporté par Eurosport , il fait tout pour revenir au top, visant notamment la prochaine édition de Wimbledon.

« Un de mes gros objectifs »