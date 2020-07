Tennis

Tennis : Roland-Garros, US Open… Nicolas Mahut évoque une possible annulation !

Publié le 17 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Invité à s’exprimer concernant la reprise du circuit ATP, Nicolas Mahut est revenu sur la situation de l’US Open et de Roland-Garros après la pandémie de Covid-19. Et selon le Français, une annulation pourrait s’envisager…

La reprise continue de faire débat dans le monde du Tennis. En raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux tournois ont dû être décalés cette année, notamment l’US Open et Roland-Garros, qui auront respectivement lieu du 31 août au 13 septembre et du 27 septembre au 11 octobre. Invité à revenir sur une possible annulation, Nicolas Mahut affirme que cette solution reste envisageable, notamment en raison des efforts mis en place pour maintenir le tournoi, à l’inverse de l’annulation de la Coupe Davis, qu’il juge trop précipitée…

« Si ça venait à être annulé, je comprendrais »