Tennis

Tennis : Federer annonce la couleur pour sa retraite !

Publié le 23 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Roger Federer pourrait prendre sa retraite dans les prochaines années. Nombreux de ses fans comptent les jours depuis son opération du genou mais le Suisse les a complètement rassurés !

Âgé de 38 ans, Roger Federer pourrait bientôt mettre un terme à sa carrière de tennisman. Au-delà de son âge avancé, le Suisse ne semble jamais s’être remis de son opération du genou. De nombreux admirateurs du tennis craignent de voir le Maestro ranger définitivement sa raquette et plusieurs joueurs ont d’ailleurs récemment tenté de les rassurer. Dans ce contexte et face à toutes ces rumeurs, Roger Federer est sorti du silence pour donner son avis !

« Je pense que j'ai encore des choses à faire »