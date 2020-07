Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... L’oncle de Nadal fabrique son joueur parfait !

Publié le 20 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 20 juillet 2020 à 10h40

Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic forment sans aucun doute l'un des meilleurs « BIG 3 » de l’histoire du tennis. L’oncle du tennisman espagnol s’est amusé à les combiner pour en faire le joueur parfait !

Alors que les circuits ATP et WTA sont complètement gelés et que l’organisation de l’US Open n’est toujours pas certaine, de nombreux admirateurs du tennis se sont amusés à livrer quelques bilans. Ainsi, Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, a créé son joueur idéal en prenant les points forts, les meilleures caractéristiques des membres du « BIG 3 » . Avec le service de Roger Federer, le revers de Novak Djokovic ou encore le mental de Rafael Nadal, voici le joueur parfait selon lui.

« Quand on parle du coup droit, je prends toujours celui de Roger Federer avec celui de Rafa »