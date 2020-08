Tennis

Tennis : Andy Murray fait une énorme révélation sur Roger Federer !

Publié le 19 août 2020 à 12h35 par A.D.

Lors d'un question-réponse sur Instagram, un fan a demandé à Andy Murray quel joueur il aimerait entrainer. Le Britannique a répondu Roger Federer et a affirmé que ce dernier casserait la baraque à ses côtés.

Actuellement aux Etats-Unis, Andy Murray peine à trouver des occupations pour son temps libre. Pour cette raison, le Britannique a décidé de se montrer plus actif sur les réseaux sociaux. Via son compte Instagram , le Britannique a offert la possibilité à ses followers de lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Alors qu'un fan lui a demandé l'identité du joueur qu'il aimerait entraîner, Andy Murray a répondu Roger Federer avant d'expliquer pourquoi.

Andy Murray voudrait entrainer Roger Federer