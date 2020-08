Tennis

Tennis : Le clan Nadal dévoile le secret de Federer

Publié le 15 août 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 15 août 2020 à 22h48

Toni Nadal, oncle de Rafael Nadal a longtemps été l’entraîneur du joueur espagnol. Lors d’une vidéo-conférence il a expliqué le secret de Roger Federer.

Roger Federer est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis avec notamment 20 Grand-Chelem remportés. Il est également le rival historique d’un autre très grand joueur : Rafael Nadal. Toni Nadal qui a été entraîneur de l’Espagnol du début de sa carrière jusqu’en 2017 a donc eu le temps d’échanger avec Federer.

Avoir un entraîneur depuis petit