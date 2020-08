Tennis

Tennis : Rafael Nadal revient sur son choix pour l'US Open !

Publié le 15 août 2020 à 10h35 par La rédaction

Numéro 2 mondial, Rafael Nadal avait pris la décision de ne pas se rendre à l’Us Open en raison de la crise sanitaire. Toutefois, ce ne serait pas le seul motif qui aurait poussé l’Espagnol a faire ce choix.

En pleine crise du Covid-19, les organisateurs de l’US Open ont décidé de maintenir le tournoi Grand Chelem. Un choix qui a fait polémique pour certains joueurs qui ont décidé de ne pas s’y rendre comme Rafael Nadal. Le numéro 2 mondial avait ainsi annoncé : « Aujourd'hui la situation est difficile pour faire des tournois et tout mon respect à l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et de l'ATP pour les efforts qu'ils font pour jouer le tournoi pour les millions de fans qui le verront à la télé ou sur plateformes numériques. C'est une décision que je ne voudrais pas prendre mais dans ce cas je suis mon cœur et pour l'instant je préfère ne pas voyager ». Une décision qui a été dictée par des raisons sanitaires mais aussi sportives comme l’a expliqué Rafael Nadal qui est revenu sur son choix.

« Passer des courts durs aux courts terre battue peut être dangereux »