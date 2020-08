Tennis

Tennis : Cette pépite de 19 ans qui analyse sa victoire contre... Benoit Paire

Publié le 14 août 2020 à 14h35 par A.D.

A la surprise générale, Benoit Paire a été battu par Nicolas Tepmahc ce jeudi. Classé -15, le jeune Marseillais de 19 ans a dévoilé les clés de sa victoire.

Contre toute attente, Nicolas Tepmahc s'est imposé ce jeudi face à Benoit Paire en quarts de finale du CNGT de Pra Loup. Classé -15, le jeune Marseillais a totalement créé la surprise en l'emportant au super tie-break (6-4, 4-6, 10-5). A l'issue de la partie, Nicolas Tepmahc a fait part de son immense plaisir avant de décortiquer sa victoire.

«Je pensais qu’il pouvait fissurer à tout moment mais il ne s’est pas énervé»