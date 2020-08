Tennis

Tennis : Wawrinka explique ses difficultés lors de son grand retour

Publié le 18 août 2020 à 11h35 par A.D.

Ce lundi, Stan Wawrinka faisait son grand retour sur les courts après six mois d'absence. Après sa victoire étriquée face à Roman Safiullin, 178ème joueur mondial, le Suisse ne s'est pas inquiété de sa petite forme.

Stan Wawrinka a retrouvé les courts après six mois d'absence. Pour son grand retour, le Suisse s'est frotté au Russe Roman Safiullin au Challenger de Prague. Contre toute attente, Stan Wawrinka a eu besoin de trois sets pour venir à bout du 178ème joueur mondial (6-1, 4-6, 6-1). Interrogé à l'issue de la partie, le natif de Lausanne a analysé sa victoire et estimé qu'il était tout à fait normal qu'il soit encore très loin de son meilleur niveau.

«Cela s’est passé comme prévu après six mois sans match»