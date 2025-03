Benzema : La belle annonce venue de l’OM !

La rédaction

Amine Gouiri brille déjà sous les couleurs de l’OM et ne cache pas son admiration pour Karim Benzema. Souvent comparé au Ballon d’Or 2022, l’international algérien s’inspire de son jeu et de son sens du but. Auteur de débuts prometteurs avec Marseille, il espère encore marquer les esprits face à Lens ce week-end.

Recruté cet hiver par l’OM pour 22 M€, Amine Gouiri a immédiatement trouvé ses marques. Formé à l’OL, il a fait ses débuts face à son club formateur, délivrant une passe décisive à Mason Greenwood. Avant-centre technique et originaire de la même région que Karim Benzema, Gouiri est souvent comparé à l’ancien buteur du Real Madrid.

«Je m’inspire des joueurs comme lui»

Interrogé par Maritima, Gouiri s’est exprimé sur cette comparaison flatteuse : «Benzema ? C’est un joueur qui participe au jeu, qui marque, qui fait marquer. Sa saison du Ballon d’Or est totalement méritée, il a tout fait cette année-là. Je m’inspire des joueurs comme lui, qui aiment participer au jeu et marquer des buts.»

Des débuts réussis à l’OM

Avec déjà 3 buts et 3 passes décisives en 5 matchs, Amine Gouiri réalise un excellent début de parcours sous le maillot marseillais. Il aura une nouvelle occasion de briller ce samedi soir face au RC Lens, dans un Vélodrome à guichets fermés. Un match crucial pour l’OM, qui cherchera à creuser l’écart sur l’OGC Nice dans la course à la deuxième place du classement.