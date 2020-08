Tennis

Tennis : Novak Djokovic veut oublier l’Adria Tour !

Publié le 14 août 2020 à 10h35 par T.M.

Organisateur de l’Adria Tour, Novak Djokovic a vu son projet virer au fiasco avec le contrôle positif au coronavirus de plusieurs joueurs. Désormais, le Serbe veut passer à autre chose et a pris ses dispositions pour.

Ce jeudi, Novak Djokovic a fait une énorme annonce. Alors que plusieurs joueurs feront l’impasse sur l’US Open en raison de l’enchainement avec Roland-Garros mais aussi de la crise de coronavirus aux Etats-Unis, le Serbe sera lui bien à New York pour disputer ce tournoi du Grand Chelem. C’est donc de l’autre côté de l’Atlantique que le numéro 1 mondial va retrouver les courts après avoir été au coeur de la polémique suite à son organisation de l’Adria Tour. En effet, pour se remettre en jambe avant la reprise, Djokovic avait organisé un tournoi en Serbie mais cela a viré au fiasco suite au contrôle positif de plusieurs jours, y compris lui.

« J’ai fait tous les contrôles pour être sûr que je suis complètement rétabli »