Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal… Ce grand hommage au Big 3 !

Publié le 17 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Grands acteurs sur les Grands Chelems, le Big 3 est aussi omniprésent dans les réunions du Conseil des joueurs. Vasek Pospisil a tenu à rendre hommage à leurs investissements.

Depuis plus d’une décennie, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dominent la scène internationale dans le tennis. De par leurs accumulations de victoires lors des Grands Chelems, ils comptent plus de 56 titres Majeurs à eux trois, ses joueurs sont ainsi appelés le Big 3 car ils se partagent depuis des années les trophées aux dépens de la nouvelle génération. D’autre part, le Big 3 est aussi omniprésent dans les réunions du conseil des joueurs qui permettent d’évoquer les différentes problématiques des joueurs professionnels. Face à cet engagement, Vasek Pospisil a souhaité leur rendre hommage…

«Rafa, Roger et Novak se parle et cherche des solutions»