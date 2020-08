Tennis

Tennis : Adria Tour, coronavirus… Boris Becker apporte son soutien à Novak Djokovic !

Publié le 24 août 2020 à 22h35 par La rédaction

Très critiqué après l'organisation l’Adria Tour, Novak Djokovic a néanmoins reçu certains soutiens comme celui de la légende du tennis, Boris Becker

L’épisode de l’Adria Tour n’est pas passé pour certains. Tournoi exhibition organisé par Novak Djokovic en pleine période de Covid-19, la compétition a vite tourné au cauchemar avec la multiplication de cas de coronavirus. Un scandale sanitaire dans le monde du tennis qui a beaucoup terni l’image de Novak Djokovic dans les semaines qui ont suivi comme l’ont illustré les violentes attaques de Nick Kyrgios envers le numéro 1 mondial. Face à cet acharnement, certaines personnalités du tennis ont adressé leur soutien à Novak Djokovic à l’image de Rafael Nadal et Stan Wawrinka, ainsi que la légende du tennis Boris Becker…

« Novak voulait juste créer un grand événement caritatif »