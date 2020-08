Tennis

Tennis : Paire, coronavirus... Cet énorme coup de gueule lancé contre l’US Open !

Publié le 31 août 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 31 août 2020 à 20h36

Benoît Paire ne disputera pas l’US Open cette année puisqu’il a été contrôlé positif au Covid-19. 11 joueurs ont été au contact du Français ces derniers jours mais ils pourront jouer. Cette décision inquiète parmi les participants...

Pas d’US Open pour Benoît Paire cette année. Le tennisman français a contracté le Covid-19 et a donc été placé en quarantaine pour au moins dix jours. Cependant, l’USTA a identifié 11 joueurs qui ont été en contact proche avec Benoît Paire. Ces personnes n’auront dorénavant pas accès aux mêmes zones que tous les autres, mais pourront cependant continuer de s’entraîner et jouer le tournoi.

« Ne vous fouttez pas de ma gueule »