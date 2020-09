Tennis

Tennis : Coronavirus, US Open... Richard Gasquet inquiet pour sa situation !

Publié le 4 septembre 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2020 à 10h36

Après le test positif de Benoît Paire, plusieurs joueurs qui ont été en contact avec le Français ces derniers jours pourraient se retrouver confinés pendant une dizaine de jours à New York. Une situation qui inquiète Richard Gasquet, notamment après sa défaite à l’US Open…

Richard Gasquet souhaite rentrer à Paris. Battu par Alex De Minaur au deuxième tour de l’US Open (6-3, 6-4, 6-7 [6], 7-5), le Français voudrait retourner en France après son élimination. Cependant, suite au test positif de Benoît Paire, il pourrait bien se retrouver confiné pendant une dizaine de jours de plus aux Etats-Unis. Une décision qui semble inquiéter Richard Gasquet…

« Je n’ai bien sûr pas envie de passer neuf jours ici »