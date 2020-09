Tennis

Tennis - US Open : Djokovic regrette les absences de Nadal et Federer !

Publié le 3 septembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que l’US Open a débuté sans plusieurs stars, Novak Djokovic est revenu sur ces absences et l’impact qu’elles ont sur lui et le tournoi.

Ce lundi a débuté la 137e édition de l’US Open, marquée notamment par les conditions particulières dans lesquels a lieu le tournoi. Après six mois d’arrêt, la saison de tennis est donc de retour, mais toutes les précautions sanitaires ont été prises afin d’assurer la sécurité des joueurs : mise en place d’une bulle, geste barrière, match à huis clos... Ces conditions uniques ont provoqué le forfait de plusieurs stars, à l’image de Rafael Nadal et Roger Federer. Des absences préjudiciables pour Novak Djokovic.

« Ils nous manquent à tous, il faut dire la vérité »