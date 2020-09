Tennis

Tennis : Medvedev prévoit des retraits à l’US Open

Publié le 1 septembre 2020

Après plusieurs mois sans compétition, l'US Open a débuté ce lundi, et Daniil Medvedev craint des abandons en raison du manque de condition physique des joueurs.

Ce lundi a débuté la 137e édition de l’US Open, dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire de Covid-19. Il s’agit du premier Grand Chelem à avoir lieu depuis l’arrêt de la saison le 12 mars dernier, qui entraîna l’annulation de Wimbledon et la reprogrammation de Roland Garros, qui se déroulera en septembre. Si plusieurs joueurs ont décidé de déclarer forfait, à l’image de Rafael Nadal et Roger Federer, Daniil Medvedev sera bien présent, tout comme Novak Djokovic et Dominic Thiem, autres membres du top 5 au classement ATP. Le russe s’inquiète toutefois des conditions de jeu, notamment en ce qui concerne les délais de récupération après une si longue période sans compétition.

« Après six mois sans tennis compétitif, jouer sur cinq sets est difficile »