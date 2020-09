Tennis

Tennis : Le constat de Boris Becker sur l'US Open !

Publié le 1 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Nombreux sont les joueurs et joueuses de tennis qui ont décidé de ne pas se rendre à l’US Open à cause de la crise sanitaire. L’ex-star de tennis, Boris Becker, avoue ne pas comprendre cette décision.

L’US Open de l’année 2020 aura une saveur particulière. À cause de la crise sanitaire du Covid-19, plusieurs grands joueurs et joueuses tels que Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka et Simona Halep, ont décidé de ne pas se rendre à New-York pour disputer un des tournois du Grand Chelem. Novak Djokovic et Dominic Thiem, par exemple, seront, au contraire, bien là pour l’US Open.

« J’y serai allé, sans aucun doute »