Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Mladenovic...

Publié le 3 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Éliminée au 2e tour de l'US Open, Kristina Mladenovic n'est pas passée loin de la victoire contre Varvara Gracheva. Après le match, la Française est revenue sur les conditions de vie dans la bulle new-yorkaise.

Kristina Mladenovic était à deux doigts de rejoindre le troisième tour de l'US Open. Ou plutôt à un point. Alors qu'elle a dominé complètement Varvara Gracheva, au point de mener 6/1 5/1 et d'avoir quatre balles de matches, la 44e mondiale s'est totalement effondrée. Finalement, Gracheva s'est imposée en trois manches (1/6 7/6 6/0). « Je suis complètement effondrée. J'étais à un fil. Je voudrais dire plein de choses sur ce qui se passe ici, c'est absolument abominable comment ils nous traitent, mais je n'ai pas envie que ce soit une excuse à ma défaite. Ce n'est pas de la faute de l'USTA si je n'ai pas converti mes 4 balles de match. Il ne faut pas qu'on se trompe » , a regretté la Française après son élimination.

«Si j'avais su, je n'aurais jamais mis les pieds à ce tournoi »