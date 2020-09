Tennis

Tennis : Le message fort d'Andy Murray sur l'US Open !

Publié le 2 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que l’US Open a lieu dans des conditions inédites pour cette édition 2020, Andy Murray a déclaré qu’il se sentait en sécurité à New York.

Après six mois d’arrêt, le tennis a repris ses droits avec l’US Open, premier Grand Chelem depuis la reprise avant Roland Garros en septembre. Si plusieurs stars manquent à l’appel comme Rafael Nadal et Roger Federer pour l’ATP ou Asleigh Barty et Simona Help pour la WTA, le tournoi réserve tout de même le spectacle que l’on attendait. Si parmi les nombreux forfaits, certains le sont en raison d’une blessure, comme Roger Federer, d’autres sont purement par choix en raison de la crise sanitaire de Covid-19 malgré la bulle mise en place. Andy Murray quant à lui n’est pas inquiet et se sent en sécurité.

« Je pense qu’ils se débrouillent plutôt bien à New York »