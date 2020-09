Tennis

Tennis : Le bourreau de Rafael Nadal prévient Novak Djokovic !

Publié le 21 septembre 2020 à 12h35 par A.D.

Après avoir éliminé Rafael Nadal du Masters 1000 de Rome, Diego Schwartzman aura la lourde tâche de défier Novak Djokovic en finale. L'Argentin a fait part de sa grande motivation avant d'aborder ce grand rendez-vous.

Tombeur de Rafael Nadal en quart de finale du Masters 1000 de Rome, Diego Schwartzman devra défier un autre membre du Big 3 ce lundi après-midi : Novak Djokovic. Qualifié pour la finale du tournoi italien, le numéro 15 mondial (classement ATP) tentera de se défaire du Djoker pour remporter son tout premier titre majeur. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Diego Schwartzman a annoncé la couleur avant ce grand match et n'a pas manqué de faire passer un message à Novak Djokovic.

«J’ai 2 grands rêves : gagner un grand tournoi et être dans le top 10»