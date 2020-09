Tennis

Tennis : Dominic Thiem s’enflamme pour Roger Federer !

Publié le 27 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Près d'un mois après son exploit à l'US Open et son sacre en finale face à Zverev, Dominic Thiem s'est exprimé au sujet de son modèle, Roger Federer.

Profitant des forfaits de Rafael Nadal et Roger Federer ainsi que de la disqualification de Novak Djokovic, Dominic Thiem a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière avec l’US Open. L’Autrichien espère désormais enchaîner à Roland Garros, où Rafael Nadal règne en maître depuis de nombreuses années. Alors que l’Espagnol a l’occasion d’égaler le record de titres en Grand Chelem de Roger Federer, Dominic Thiem est revenu sur son modèle, et montre une grande admiration pour l’ancien numéro 1 mondial.

« Je ferai tout pour que Roger reste le numéro 1»