Tennis - Roland-Garros : La mise au point de Novak Djokovic après sa défaite !

Publié le 12 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Sèchement battu par Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic ne se cherche pas d'excuse. Le numéro 1 mondial refuse de parler de son physique.

C'était le choc annoncé de la quinzaine. Le Roi de la terre, quasiment invincible à Roland-Garros, contre le numéro 1 mondial, invaincu à la régulière en 2020. La finale des Internationaux de France avait tout pour côtoyer les plus grands classiques du tennis. Et la partie a bien été irréelle. En trois sets, Rafael Nadal a démontré sa supériorité. 6-0 6-2 dans les deux premiers sets, 7-5 pour conclure. La partition parfaite. En face, Novak Djokovic n'a jamais vraiment pu lutter avec le taureau de Manacor. Et pourtant, le Serbe était, par séquence, très impressionnant. Mais il n'y avait rien à faire pour déborder un Nadal omniprésent.

« Tout allait bien, j'étais prêt pour le match »