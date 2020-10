Tennis

Tennis - Roland Garros : Djokovic répond aux critiques sur son comportement !

Publié le 12 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 12 octobre 2020 à 10h36

Défait par Rafael Nadal en finale de Roland Garros ce dimanche, Novak Djokovic en a profité pour évoquer la réputation qu'il possède auprès de certaines personnes, notamment en raison de son comportement sur et en dehors des courts.

Invaincu en 2020, Novak Djokovic n'a finalement pas fait le poids face à Rafael Nadal en finale de Roland Garros. Dans son jardin, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée du numéro 1 mondial, qui n'est jamais parvenu à imposer son jeu pour empêcher Rafael Nadal de décrocher son 13e Roland Garros, et de rejoindre Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem, avec 20 sacres. Novak Djokovic termine ainsi l'année 2020 avec l'Open d'Australie pour seul Grand Chelem, après avoir été disqualifié de l'US Open. Une disqualification qui a fait polémique, et a ravivé les critiques à l'encontre du Serbe à propos de son comportement sur et en dehors des courts. A l'issue de la finale, Novak Djokovic a tenu à évoquer ces critiques.

« Je comprends que tout le monde ne puisse pas m’aimer »